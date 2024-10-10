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Возле границы в Польше произошло смертельное ДТП с украинцами

Медыка, Четверг 10 октября 2024 11:51
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Возле границы в Польше произошло смертельное ДТП с украинцами Фото: в Польше произошло смертельное ДТП с украинцами (rmf24.pl)
Автор: Наталья Юрченко

В Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

ДТП произошло утром четверг, 10 октября, возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медыке.

Как сообщается, микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.

В салоне микроавтобуса находились семь украинцев. По данным полиции, в результате ДТП погибли два человека - женщина и мужчина 45 и 60 лет.

На месте ДТП полицейские под контролем прокурора устанавливают причины аварии.

Фото: в Польше произошло смертельное ДТП с украинцами (rmf24.pl)

Напомним, в июле на дороге от Познани в немецкий город Франкфурт произошла авария с гражданами Украины. В микроавтобусе в момент дорожного инцидента находились девять украинцев, среди пассажиров было четверо детей.

Еще одна смертельная авария с украинцами произошла около Познани 30 июля. Микроавтобус с украинцами протаранил грузовик.

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