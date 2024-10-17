ua en ru
Чт, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чернігівській області сталося ДТП в якому загинули діти

Четвер 17 жовтня 2024 00:20
UA EN RU
У Чернігівській області сталося ДТП в якому загинули діти Фото: у смертельному ДТП загинули четверо людей (freepik.com)
Автор: Валерій Савицький

У Чернігівській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло четверо людей. Двоє з них - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

ДТП сталася біля села Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району.

Легковий автомобіль "ВАЗ" зіткнувся з вантажівкою "КамАЗ". Загинув 29-річний водій, його 29-річна дружина і двоє дітей 2016 та 2024 року народження.

На місці події працювали рятувальники і правоохоронці.

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (t.me/dsns_telegram)

Резонансні ДТП в Україні

Днями відомий український актор Артур Логай потрапив у ДТП. Його мотоцикл підрізав легковий автомобіль.

11 жовтня біля Львова зіткнулися пасажирський автобус, вантажівка "Нової пошти" та ще кілька легкових автомобілів. Загинули двоє, постраждали десятки людей.

Також нещодавно у Польщі біля кордону з Україною сталася ДТП, в якій загинули українці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП
NEWS
Стало відомо, коли відбудеться скасований "Рамштайн" на рівні лідерів
Стало відомо, коли відбудеться скасований "Рамштайн" на рівні лідерів
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам