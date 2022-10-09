ua ru
Вс, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черниговской области при обстреле пограничных сел погиб гражданский

Новина українською →
Воскресенье 09 октября 2022 17:57
В Черниговской области при обстреле пограничных сел погиб гражданский Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 8 октября, российские военные обстреляли окрестности пограничных сел Городнянского объединенного территориального общества Черниговской области. В результате удара погиб гражданский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"В результате обстрела находившийся в лесном массиве житель села Мощенко погиб на месте от полученных травм", - пишет пресс-служба.

Согласно предварительным данным, враг вел обстрел из ствольной артиллерии и РСЗО с приграничной территории РФ.

Фото: в Черниговской области при обстреле пограничных сел погиб гражданский (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия, вчера, 8 октября, четыре раза из вертолетов обстреляла территорию Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 55 ударов. В результате обстрела по одному из сел Великописаревской общины ранен мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Российская Федерация
NEWS
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
DAILY
"Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана