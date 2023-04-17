В Черниговской области из-за вспышки чумы разрешили отстрел диких кабанов

По ее данным, 29 марта были отобраны материалы для анализов и отправлены на экспертизу в Научно-исследовательский институт в Киев. По результатам анализов специалисты обнаружили в области африканскую чуму.

На заседании в понедельник, 17 апреля, был утвержден специальный список охотников, которым будет разрешен отстрел животных.

"На территории Ичнянского национального парка будут отстреливать всех свиней 32 охотника. Возможно это будет завтра (18 апреля – ред.). У нас есть все соответствующие решения. У нас первое заседание комиссии было 29 марта, как только обнаружили чуму свиней. Также был принят соответствующий план мер по профилактике недопущения распространения и ликвидации заболевания африканской чумы свиней", - рассказала Ярошенко.

После отстрела туши животных будут сжигать, а останки похоронят на специально отведенных местах. К ликвидации животных также будут привлечены работники полиции, ГСЧС, Ичнянского национального парка и Нежинского лесного хозяйства.

"Мы предпринимаем меры по депопуляции больных диких кабанов. Есть инструкция, комплексный план на реагирование, когда обнаружили африканскую чуму. Это тяжелая болезнь, которая касается исключительно диких кабанов, и приводит к их гибели. На сегодняшний день нет другого способа выведения африканской чумы, как депопуляция дикого кабана", - рассказал начальник Прилуцкого РВА Владимир Чернов.