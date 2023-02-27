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В Черниговской области арестовано предприятие российского бизнесмена на 1 млрд гривен

Фото: в Черниговской области арестовано предприятие российского бизнесмена на 1 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Черниговской области арестовали все недвижимое имущество одной из текстильных компаний. Конечным бенефициаром предприятия является российский бизнесмен, вовлеченный в военно-промышленный комплекс России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Решение суда касается производственных помещений, складов и офисов предприятия. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 1 млрд грн", - пишет пресс-служба.

Как пишет пресс-служба, бенефициарный владелец также владеет группой российских компаний, производящих и поставляющих врагу военную одежду и снаряжение.

Также изучается информация о том, что до начала полномасштабного вторжения украинская компания пересылала ткань российского военного образца в Беларусь.

"Для экспорта использовали сеть подконтрольных фирм, осуществлявших внешнеэкономические операции в пользу врага", – добавляет пресс-служба.

В настоящее время решается вопрос о передачи имущества в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что суд недавно арестовал имущество супруги предателя Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 5,6 млрд гривен.

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Служба безопасности УкраиныЧерниговская область