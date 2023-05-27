ua ru
Сб, 27 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Черниговская область подверглась обстрелу со стороны РФ, пострадал подросток

Новина українською →
Суббота 27 мая 2023 21:36
Черниговская область подверглась обстрелу со стороны РФ, пострадал подросток Фото: Черниговская область подверглась обстрелу со стороны РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Черниговская область подверглась очередному российскому обстрелу в субботу, 27 мая. В результате вражеских действий пострадал подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

В частности, в период с 12:50 до 13:10 российские наемники совершили обстрел из самоходной артиллерийской установки по населенному пункту Чайкино.

В результате обстрела были повреждены сеновал, трактор и легковой автомобиль.

Помимо этого из-за российского обстрела ранения получила девушка-подросток, которой оказали первую медицинскую помощь и направили для дальнейшего обследования в ближайшее лечебное учреждение.

Кроме того, с 09:27 до 09:50 россияне обстреливали из ствольной артиллерии район населенного пункта Железный Мост. В результате обстрела произошло возгорание хозяйственных построек, которое было локализовано спасателями ГСЧС.

Черниговская область

С начала российского вторжения почти вся область была захвачена оккупантами страны-агрессора. Несмотря на это Чернигов, Нежин, Прилуки и еще несколько городов держали оборону и не были оккупированы, однако подвергались российским обстрелам.

3 апреля прошлого года значительная часть области вплоть до Чернигова была освобождена от оккупантов, а до 6 апреля захватчики покинули область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Война России против Украины
NEWS
Смертельное ДТП в Киеве: судью Тандыра разрешили арестовать
Смертельное ДТП в Киеве: судью Тандыра разрешили арестовать
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром