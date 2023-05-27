Черниговская область подверглась обстрелу со стороны РФ, пострадал подросток

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram .

В частности, в период с 12:50 до 13:10 российские наемники совершили обстрел из самоходной артиллерийской установки по населенному пункту Чайкино.

В результате обстрела были повреждены сеновал, трактор и легковой автомобиль.

Помимо этого из-за российского обстрела ранения получила девушка-подросток, которой оказали первую медицинскую помощь и направили для дальнейшего обследования в ближайшее лечебное учреждение.

Кроме того, с 09:27 до 09:50 россияне обстреливали из ствольной артиллерии район населенного пункта Железный Мост. В результате обстрела произошло возгорание хозяйственных построек, которое было локализовано спасателями ГСЧС.

Черниговская область

С начала российского вторжения почти вся область была захвачена оккупантами страны-агрессора. Несмотря на это Чернигов, Нежин, Прилуки и еще несколько городов держали оборону и не были оккупированы, однако подвергались российским обстрелам.

3 апреля прошлого года значительная часть области вплоть до Чернигова была освобождена от оккупантов, а до 6 апреля захватчики покинули область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.