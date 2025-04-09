Черниговская область завершила создание программы комплексного восстановления: что в фокусе

В апреле этого года в Черниговской области планируют утвердить программу комплексного восстановления (ПКВ) региона. Над документом, необходимость которого определена соответствующим постановлением Кабмина еще в 2022 году, местные власти работали более полутора лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, разработка программ комплексного восстановления (ПКВ) - обязательная для украинских территориальных громад и, несмотря на то, что документ достаточно сложный и основательный, к процессу их создания уже присоединились десятки украинских громад.

Одна из причин сложности создания ПСВ, по которой не все громады спешат начать работу над ними - необходимость аккумулировать и собрать достаточно большой массив исходных данных, которые будут использоваться для анализа реальных потребностей громады.

Исполняющий обязанности начальника Управления градостроительства и архитектуры Черниговской областной государственной администрации Сергей Куреня отметил, что подготовка к созданию программы комплексного восстановления области началась еще в 2023 году - именно со сбора со сбора исходных данных.

"Речь идет о необходимых статистических данных. Они необходимы для дальнейшего анализа имеющихся проблем и способов их решения. Но сотрудничество с местными органами центральной исполнительной власти по предоставлению этой статистики не всегда было эффективным - иногда они просто не понимали, зачем эта информация нужна. Впрочем, стоит заметить в целом, что в Украине существенно ощущается нехватка качественной местной статистики", - подчеркнул он.

В основу исходных данных, добавил Куреня, был положен аналитический отчет о разрушениях, подготовленный с помощью международных партнеров из Франции, а наработка проекта программы началась уже в 2024 году. Он отметил, что важнейшим элементом создания ПКВ был учет расположения области - она является пограничной и, соответственно, находится под постоянным прицелом врага. Кроме этого, было важно согласовать ПКВ со стратегиями регионального развития - чтобы они были максимально синхронизированы.

По словам Курени, подготовке ПСВ предшествовала очень глубокая аналитическая работа по оценке влияния внутренних и внешних факторов, в частности, были разработаны качественные картографические материалы. После этого, рассказал он, была проведена серия практических воркшопов со многими представителями местной власти, вместе с которыми нарабатывались практические решения.

"В общем, работа над созданием ПКВ у нас длилась около полутора лет. Сейчас мы завершить все процедурные вопросы, подали проект программы в облсовет и в ближайшее время рассчитываем на его рассмотрение на профильных комиссиях и ждем утверждения на сессии местного совета. Рассчитываем, что это произойдет уже в 20 числах апреля. Кроме этого, сейчас мы разрабатываем алгоритм для того, чтобы в реальном времени мониторить выполнение программы", - подчеркнул Сергей Куреня.

Он добавил, что ПКВ соответствует видению реализации имеющегося потенциала развития Черниговщины. Именно поэтому, основной принцип, по которым создавалась программа - отстроить лучше, чем было. В частности, речь идет о:

Человекоцентричность и социальную справедливость;

Рациональное пространственное планирование;

Обеспечение баланса расселения и размещения рабочих мест;

Устойчивая городская мобильность и инклюзивность;

Энергоэффективность;

Экологичность;

Сохранение культурного многообразия и национальной памяти.

Напомним, в Украине хотят создать Центр местной статистики как независимый орган, чтобы ввести систему эффективного сбора и анализа данных на местном уровне. Его создание обусловлено тем, что сегодня в 64,5% общин нет качественной статистики. По сравнению с данными, которые есть из областей и районов, разрыв колоссальный.

Отсутствие качественной статистики приводит к непрозрачности деятельности местной власти, низкой инвестиционной привлекательности громад, а также неэффективным управленческим решениям и нерациональному использованию ресурсов. Это приводит к тому, что каждая громада формирует свои наборы данных из разных источников, что существенно усложняет их использование.

Также крайне негативным является недостаток официальной статистики и расхождение данных из разных источников, а также отсутствие унифицированных форм учета и ограничение доступа к административным данным из-за конфиденциальности. Кроме этого, чрезвычайно критичным является отсутствие единой информационной системы местной статистики.