Черниговская областная прокуратура подала иски о возвращении в собственность принадлежащих РФ земель, - Василина

Украина должна национализировать имущество РФ. С этой целью прокуратура ищет объекты, полностью или частично принадлежащие гражданам или юрлицам страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Черниговской областной прокуратуры Сергея Василиса в интервью LB.

"Украина должна национализировать имущество РФ. С этой целью прокуратура ищет объекты, полностью или частично принадлежащие гражданам или юрлицам страны-агрессора. Черниговская областная прокуратура впервые в Украине подала иски в интересах государства о возвращении в собственность земель, принадлежащих гражданам России", - отметил чиновник.

Всего подали 9 исков, из которых по состоянию на конец прошлого года 3 иска - удовлетворено. В пользу государства возвращено 8 гектаров земли, а это 240 тысяч гривен.

Также установлены предприниматели, имеющие отношение к РФ.

"Мы подали в прошлом году в суд ходатайство об аресте на одну из ООО, которая находится в Чернигове. Имущество - 370 тысяч кв. м. земли и сооружений, зданий, на сумму 31,7 млн грн. Бенефициаром является компания, связанная с гражданином РФ и "Альфа Банком". На это имущество суд наложил арест, передан в АРМА. Для нас это большой шаг", - подчеркнул Сергей Василина.

Еще один объект, который упомянул прокурор Черниговской области, и по которому подано ходатайство на арест имущества, это ООО, в котором 50% уставного капитала принадлежит гражданину РФ.

По словам Василины, по этому объекту ведется несколько уголовных производств, которые расследуются следователями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуроров областной прокуратуры с целью выявления и фиксации объектов, для последующего ареста и передачи АРМА.

Кроме этого, Сергей Василина сообщил, что в прошлом году в области удовлетворен 31 иск прокуроров в сфере защиты государственной и коммунальной собственности на 333 млн грн (221 млн грн в позапрошлом году). Реальное исполнение составляет 98%, или 221,7 млн грн. Государству возвращено 718 га земли, а территориальным общинам - 666 га.

"Каждый чиновник, грабящий бюджет, это вредитель, и относиться мы будем в соответствии с законами военного времени", - отмечает Василина.

Также, по словам Василины, завершено расследование по 11 председателям РГА, присвоившим 1,7 млн грн, направлен обвинительный акт относительно завладения государственными средствами в размере 1,5 млн грн, выделенными из государственного фонда регионального развития и местного бюджета Черниговской области, на реконструкцию кинотеатра "Летний" под спортивный зал в городе Новгород-Северский.

Впервые за последние 8 лет прокуроры доказали вину 4-х членов ОПГ, завладевших бюджетными средствами на 786 тысяч грн во время проведения ремонтных работ на мосту в Новгород-Северщине.