Чорна п'ятниця: скільки українців планують робити покупки

Фото: магазин (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як мінімум кожен десятий скористається знижками

Переважна більшість українців (68%) в цьому році не збираються робити покупки в період "чорної п'ятниці". Збираються 12% опитаних і майже стільки ж (13%) ще не визначилися.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

При цьому 7% жителів України взагалі не знають, що таке "чорна п'ятниця".

Більше половини з тих, хто не заперечує намірів робити в період нинішньої "чорної п'ятниці", близько половини (46%) не змогли визначитися з сумою грошей, яку вони готові витратити.

Ще 42% готові витратити до 5000 грн (17% - від 1000 до 3000 грн, 12% - до 1000 грн, 13% - від 3000 до 5000 грн).

Понад 5000 грн готові витратити 13% потенційних учасників розпродажів (6% готові витратити від 5000 до 7000 грн, 3% - від 7000 до 9000 грн і ще 4% - більше 9000 грн)

Опитування проводилося в період з 16 по 25 жовтня 2020 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі настрої українців впали до мінімуму за два роки. У жовтні індекс споживчих настроїв склав 62,4 п., що на 9,2 п. нижче, ніж у вересні. Індекс впав до мінімуму з січня 2019 року.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у вересні 2020 року українці найчастіше воліють купувати продукти харчування в торгових точках трьох видів: супермаркетах (57%), на ринках (46%) і в невеликих магазинах "біля дому" (41%).