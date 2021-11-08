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Черкаси можуть потрапити в "червону" зону наступного тижня

Автор: Анастасія Рокитна

"Червона" зона з'явиться у Черкасах не раніше наступного тижня. Тільки є умова - місто підійде до пікових показників МОЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторiнку мера міста Черкаси Анатолія Бондаренка.

За його словами, поки показники в нормі.

"Якщо й буде введена "червона" зона, то вона буде, вірогідно, з наступного тижня. Якщо ми підійдемо до пікових показників, будемо проводити засідання комісії з надзвичайних ситуацій і через два дні рішення вступить в дію", - сказав Бондаренко.

Міський голова повідомив, що дав доручення розгорнути нові COVID-ліжка, щоб забезпечити належним лікуванням жителів міста Черкаси, а також жителів інших громад Черкаської області, в черкаських лікарнях.

Він доручив директору департаменту охорони здоров’я внести на сесію Черкаської міської ради проект рішення про виділення додаткових коштів на засоби захисту, закупівлю ліків і надбавку медикам.

Нагадаємо, "червона" зона карантину розширилась до 17 регіонів.

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