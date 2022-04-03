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На Черкащині заборонили цивільне судноплавство та обмежили рибальство

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Черкаси, Неділя 03 квітня 2022 14:01
На Черкащині заборонили цивільне судноплавство та обмежили рибальство Фото: у Черкаській області заборонили цивільне судноплавство (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Черкаській області з 4 квітня вводиться заборона на вихід цивільних суден на водойми. Також у регіоні обмежили рибальство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

"Критична інфраструктура працює. Всі служби теж", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з 4 квітня на водоймах Черкаської області буде заборонена навігація малих, моторних, прогулянкових, спортивних і швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів для розваг.

Виняток зроблено для судів спеціально уповноважених органів державної влади, що здійснюють охорону водних біоресурсів, Національної поліції України, Збройних сил України та ряду інших.

Крім того, в області вводиться заборона на вилов водних біоресурсів. Виняток зроблено для рибалок-любителів. Вони зможуть ловити рибу в межах населених пунктів і місцях, визначених органами рибоохорони.

"Ці заборони на період воєнного стану обумовлені заходами безпеки і необхідністю збереження і відтворення водних біоресурсів", - пояснили правоохоронці.

Нагадаємо, в кінці березня заборона на цивільне судноплавство ввели в Дніпропетровській області.

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