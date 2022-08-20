В Черкаській області затримали чоловіка, що зберігав вдома ручний кулемет та гранати

У Черкаській області правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який зберігав вдома ручний кулемет із магазином та набоями, а також гранати із запалами. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу поліції Черкаської області.

Під час обшуку правоохоронці виявили предмет зовні схожий на ручний кулемет "РПК" з магазином, близько 72 набої калібру 5,45 мм, 10 корпусів від гранати "Ф-1" та 10 запалів до них. Речові докази вилучили й направили на проведення відповідних експертиз.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Чоловіку повідомили про підозру, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.