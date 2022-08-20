ua ru
Сб, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Черкаській області затримали чоловіка, що зберігав вдома ручний кулемет та гранати

Новость на русском →
Черкаська область, Субота 20 серпня 2022 19:41
В Черкаській області затримали чоловіка, що зберігав вдома ручний кулемет та гранати Фото: в Черкаській області затримали чоловіка, що зберігав вдома ручний кулемет та гранати (facebook.com/cherkasypolice)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Черкаській області правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який зберігав вдома ручний кулемет із магазином та набоями, а також гранати із запалами. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу поліції Черкаської області.

Під час обшуку правоохоронці виявили предмет зовні схожий на ручний кулемет "РПК" з магазином, близько 72 набої калібру 5,45 мм, 10 корпусів від гранати "Ф-1" та 10 запалів до них. Речові докази вилучили й направили на проведення відповідних експертиз.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Чоловіку повідомили про підозру, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, у Черкаській області арештували майно компаній на 17 млн гривень. Вони виготовляли зброю для оборонпрому РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкасская область
NEWS
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам