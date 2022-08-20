В Черкасской области задержали мужчину, который хранил дома ручной пулемет и гранаты

В Черкасской области правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который хранил дома ручной пулемет с магазином и патронами, а также гранаты с запалами. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу полиции Черкасской области.

Во время обыска правоохранители обнаружили предмет внешне похож на ручной пулемет "РПК" с магазином, около 72 патрона калибра 5,45 мм, 10 корпусов от гранаты "Ф-1" и 10 запалов к ним. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

Полиция открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Мужчине сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.