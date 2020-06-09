В Черкаській області виявили спалах COVID-19 в інтернаті

Фото: хлопець в масці (РБК-Україна)

Стан інфікованих задовільний

У Золотоніському психоневрологічному інтернаті щонайменше 21 людина заразилася коронавірусом COVID-19. Проводиться епідеміологічне розслідування.

Про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації (ОДА) Роман Боднар на брифінгу.

Зараз у закладі проведено дезінфекційні заходи, визначено коло контактних осіб. Сімейні лікарі Золотоніського районного Центру первинно-санітарної допомоги проводять огляд підопічних.

За його словами, госпіталізованих у лікарні немає, стан інфікованих задовільний.

Нагадаємо, у селі Чорнівка Чернівецької області всі тести на коронавірус COVID-19, які зробили напередодні, виявилися позитивними.

Зазначимо, у Києві майже щодня фіксують випадки захворювання коронавірусом в гуртожитках.

Раніше повідомлялося, що у Києві перевірять можливе приховування COVID-19 в одному з гуртожитків.

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Автор: Анастасия Рокитна