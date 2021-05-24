На Черкащині водій протаранив стаціонарний пост поліції

Біля населеного пункту Золотоноша (Черкаська область) ввечері 23 травня водій в'їхав у стаціонарний пост поліції. У цей момент в машині перебувала п'ятирічна дитина. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України у Черкаській області.
Зазначається, що ДТП сталася 23 травня близько 23:00 на 121 кілометрі автодороги Н-08. За попередніми даними, водій автомобіля Opel Meriva не обрав безпечну швидкість руху і в результаті цього не впорався з керуванням, скоївши наїзд на стаціонарний пост поліції. Чоловік, який перебував за кермом, був тверезий.
У момент аварії в автомобілі перебувала п'ятирічна дитина. Він, як і інші учасники ДТП, не постраждали.
Відносно водія складено протокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) адміністративного кодексу України.
Фото: водій протаранив пост поліції в Черкаській області (ch.npu.gov.ua)
Нагадаємо, в ніч на 24 травня в Києві сталася масштабна ДТП. На Брест-Литовському шосе вантажівка знесла відбійник і в'їхала в легковий автомобіль і загорілася. Водія фури госпіталізували до лікарні. Він виявився єдиним свідком аварії. Що сталося з водієм легкового авто - невідомо. За попередньою інформацією, він згорів живцем.
Відзначити, під Києвом у ДТП загинув український військовий. Мерседес на швидкості близько 100 кілометрів на годину вдарив у його авто.
Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті автомобіль впав у річку. В результаті двоє людей загинуло, один травмований.