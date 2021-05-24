На Черкащині водій протаранив стаціонарний пост поліції

Зазначається, що ДТП сталася 23 травня близько 23:00 на 121 кілометрі автодороги Н-08. За попередніми даними, водій автомобіля Opel Meriva не обрав безпечну швидкість руху і в результаті цього не впорався з керуванням, скоївши наїзд на стаціонарний пост поліції. Чоловік, який перебував за кермом, був тверезий.

У момент аварії в автомобілі перебувала п'ятирічна дитина. Він, як і інші учасники ДТП, не постраждали.

Відносно водія складено протокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) адміністративного кодексу України.

Фото: водій протаранив пост поліції в Черкаській області (ch.npu.gov.ua)