У Черкаській області повідомили про вибухи

У Черкаській області сьогодні, 16 вересня чули вибухи. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"На Черкащині жителі повідомляють про звук вибухів. Інформація перевіряється, залишайтеся в укриттях", - пишуть в місцевих пабліках.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо і про вибухи у Дніпрі. Йшлося про роботу ППО в місті.

Додамо, перед цим стало відомо, що окупанти в чергове вдарили ракетою по Кривому Рогу.

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