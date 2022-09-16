ua ru
Пт, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Черкаській області повідомили про вибухи

Новость на русском →
Черкаська область, П'ятниця 16 вересня 2022 14:00
У Черкаській області повідомили про вибухи Фото: у Черкаській області повідомили про вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Черкаській області сьогодні, 16 вересня чули вибухи. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"На Черкащині жителі повідомляють про звук вибухів. Інформація перевіряється, залишайтеся в укриттях", - пишуть в місцевих пабліках.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо і про вибухи у Дніпрі. Йшлося про роботу ППО в місті.

Додамо, перед цим стало відомо, що окупанти в чергове вдарили ракетою по Кривому Рогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкасская область Вибух
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки