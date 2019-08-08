У Черкаській області попередили диверсію на військовому об'єкті

У Черкаській області затримали підозрюваного в підготовці диверсії на одному з військових об'єктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки.

Повідомляється, що контррозвідники СБУ затримали в Черкаській області громадянина Росії на підготовці до диверсії на стратегічному військовому об'єкті. За даними слідства, він виготовляв саморобні вибухові пристрої, а також проводив розвідку на прилеглих до військового аеродрому ЗСУ територіях.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучили три саморобних вибухових пристрої, майже 2 кг хімічних речовин, електродетонатор, два види вибухових речовин, замітки з хімічними формулами, спецлітературу і схеми створення вибухівки. Також виявили матеріали, які свідчать про збір інформації про об'єкт диверсії.

Затриманому повідомлено про підозру у диверсії та незаконному поводженні зі зброєю.

Фото: затримання диверсанта в Черкаській області (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила чергові спроби вербування українців спецслужбами Російської Федерації. Зокрема, українській стороні здався колишній працівник "Кримського Титана", якого на окупованому півострові змусили співпрацювати з російськими спецслужбами.