ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Черкаській області знайшли рибалок, що провалилися під лід. Вони не вижили

Автор: РБК-Україна

На Дніпрі в Черкаській області знайшли тіла рибалок, які напередодні провалилися під лід. Серед загиблих є дитина.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області.

Повідомляється, що вчора увечері на Дніпрі в селі Бучак Канівського району під лід провалилися троє рибалок з Канева, які рибалили на відстані близько 250 метрів від берега. На березі біля місця інциденту було виявлено їхній автомобіль.

Вранці 25 січня рятувальники дістали з води тіло чоловіка, потім знайшли потонулу дитину. У другій половині дня виявили і третє тіло.

Популярні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкаській області на риболовлі під лід провалилися три особи, серед яких дитина 2010 року народження. Доля рибалок залишалася невідомою до сьогоднішнього дня.

Як розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Наталія Голеня, до кінця зими до України ще можуть повернутися морози до -30. Але таке похолодання триватиме недовго. Синоптики відзначають, що теплі зими для України стають новою нормою..

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДніпроЧеркасская областьрыбаки