В Черкаській області знайшли рибалок, що провалилися під лід. Вони не вижили

На Дніпрі в Черкаській області знайшли тіла рибалок, які напередодні провалилися під лід. Серед загиблих є дитина.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області.

Повідомляється, що вчора увечері на Дніпрі в селі Бучак Канівського району під лід провалилися троє рибалок з Канева, які рибалили на відстані близько 250 метрів від берега. На березі біля місця інциденту було виявлено їхній автомобіль.

Вранці 25 січня рятувальники дістали з води тіло чоловіка, потім знайшли потонулу дитину. У другій половині дня виявили і третє тіло.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкаській області на риболовлі під лід провалилися три особи, серед яких дитина 2010 року народження. Доля рибалок залишалася невідомою до сьогоднішнього дня.

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