У Черкаській області чоловік намагався накласти на себе руки і напав на поліцейського

У місті Сміла Черкаської області чоловік намагався вкоротити собі віку на вулиці та напав на поліцейского, який хотів йому допомогти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Черкаської області .

Повідомляється, що правоохоронець у свій вихідний день побачив, як чоловік дістав кухонного ножа посеред вулиці та встромив собі в живіт. Патрульний одразу кинувся на допомогу, але чоловік почав кидатися на нього з ножем.

"Спільно з іншим очевидцем події, який виявився також поліцейським, інспектору вдалося затримати чоловіка та викликати медиків", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника прооперували, загрози його життю нема.