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У Черкаській області чоловік намагався накласти на себе руки і напав на поліцейського

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Черкаська область, П'ятниця 17 вересня 2021 15:12
У Черкаській області чоловік намагався накласти на себе руки і напав на поліцейського Фото: чоловіка затримали та прооперували (facebook.com.patrolpolice.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

У місті Сміла Черкаської області чоловік намагався вкоротити собі віку на вулиці та напав на поліцейского, який хотів йому допомогти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Черкаської області.

Повідомляється, що правоохоронець у свій вихідний день побачив, як чоловік дістав кухонного ножа посеред вулиці та встромив собі в живіт. Патрульний одразу кинувся на допомогу, але чоловік почав кидатися на нього з ножем.

"Спільно з іншим очевидцем події, який виявився також поліцейським, інспектору вдалося затримати чоловіка та викликати медиків", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника прооперували, загрози його життю нема.

Нагадаємо, що двоє людей загинули і ще двоє отримали поранення в результаті нападу невідомого з ножем на заході Нідерландів.

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