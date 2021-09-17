ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черкасской области мужчина пытался покончить с собой и напал на полицейского

Новина українською →
Черкасская область, Пятница 17 сентября 2021 15:12
В Черкасской области мужчина пытался покончить с собой и напал на полицейского Фото: мужчину задержали и прооперировали (facebook.com.patrolpolice.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

В городе Смела Черкасской области мужчина пытался покончить с собой на улице и напал на полицейского, который хотел ему помочь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Сообщается, что правоохранитель в свой выходной день увидел, как мужчина достал кухонный нож посреди улицы и вонзил себе в живот. Патрульный сразу бросился на помощь, но мужчина начал бросаться на него с ножом.

"Совместно с другим очевидцем происшествия, который оказался также полицейским, инспектору удалось задержать мужчину и вызвать медиков", - говорится в сообщении.

Злоумышленника прооперировали, угрозы его жизни нет.

Напомним, что два человека погибли и еще двое получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на западе Нидерландов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская область
NEWS
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит