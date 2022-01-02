В новорічну ніч в Італії від петард та феєрверків постраждали 16 людей
Фото: у новорічну ніч в Італії від петард та феєрверків постраждали 16 людей (Getty Images)
Жителі Італії відзначили прихід Нового року традиційним запуском феєрверків та вибухами петард. Внаслідок цього 16 людей отримали пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky tg24.
Зокрема, в Неаполі та його околицях під час святкових заходів було травмовано дев'ятьох людей.
У регіоні Кампанія, до якого входить Неаполь, у новорічну ніч постраждали 14 людей. Як повідомляється, один із потерпілих втратив око.
Крім того, додає видання, 40-річний житель Таранто у регіоні Апулія втратив руку через вибух дефектної петарди. А юнак з Асколі-Пічено (регіон Марке) зазнав тяжких поранень, коли підривав петарди зі своїми друзями.