В Черкаській обл. на хабарі затримали помічника голови суду

В Черкаській області слідчі повідомили про підозру помічнику голови одного з суддів області, який обіцяв посприяти у прийнятті рішення на користь позивачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що під час слідства було встановлено факт налагодження злочинної схеми по вимаганню та отриманню неправомірної вигоди від представника позивача за його вплив на суддів.

"Правоохоронці задокументували вимагання та отримання 4 400 доларів США неправомірної вигоди за прийняття позитивного рішення по 14 цивільним справам. За кожне позитивне рішення – 300 доларів США та ще 200 доларів США за його "працю", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські повідомили правопорушнику про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) КК України. В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що заступника мера у Київській області затримали на хабарі. Посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 2,5 тис. доларів за поновлення державної реєстрації п'яти земельних ділянок, розташованих в межах Васильківського району.