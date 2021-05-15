Черкаська область повернулася в "помаранчеву" зону карантину

В Черкаській області 14 травня було перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Цей показник досяг рівня "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки.
В Черкаській області коефіцієнт виявлення нових випадків складає 20,8% при нормі не більше 20%.
Відтак регіон став другим після Миколаївської області, який за останній час знову досяг показників "помаранчевої" зони. При цьому в Миколаївській області за вчора коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу знизився до 19,3%.
Наразі дев'ять регіонів вже відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області.
13 травня Миколаївську і Черкаську області перевели в "жовту" зону карантину. Вони залишалися останніми регіонами в "помаранчевій" зоні.
"Помаранчева" зона є попереджувальною. Нових обмежень в ній не запроваджується.
Раніше повідомлялося, що вся країна може перейти в "зелену" зону, якщо не менше 13 регіонів будуть показувати менше ніж 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, а коефіцієнт виявлення інфікування по всій країні буде менше 5%.