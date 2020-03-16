У Черкасах закривають усі ТРЦ і громадське харчування

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також у Черкасах не виключають зупинку громадського транспорту

Черкаська міська рада прийняла жорсткі обмеження у зв'язку з карантином через коронавирус. Про це йдеться в повідомленні міськради.

За словами мера Черкас Анатолія Бондаренка, тимчасово припинити роботу об'єктів загального користування запропонувала виконавчого комітету міська комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Це стосується роботи торгових центрів, закладів громадського харчування, розважальних комплексів та інших місць скупчення людей, незалежно від форм власності", - йдеться в повідомленні.

Також у міськраді на період карантину змінили роботу медичних установ Черкас. Зокрема зміни стосуються обмеження відвідування хворих в стаціонарах, скасування планових госпіталізацій, введення масочного режиму, дезінфекція всіх медустанов.

Крім цього скасовані заняття у всіх навчальних закладах, а також скасування спортивні змагання та ігри у всіх секціях та гуртках.

Ще в Черкасах не виключають обмеження графіку роботи громадського транспорту, аж до його повної зупинки.

Нагадаємо, раніше, у зв'язку з посиленням карантину, в Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Полтаві, Миколаєві, Ужгороді, Івано-Франківську закривають усі ТРЦ, магазини та заклади громадського харчування.

нагадаємо, 16 березня в Україні зафіксували два нових випадки коронавіруса. Обидва випадки підтвердили у жінок в Чернівецькій області. Всього в Україні підтверджено п'ять випадків COVID-19 - чотири в Чернівецькій області та один летальний) в Житомирській.