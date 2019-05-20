У Черкасах затримали "мінера"

У Черкасах поліція затримала жінку, яка повідомляла про хибні мінування об'єктів у місті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Зазначається, що повідомлення про мінування надходили в поліцію в п'ятницю, суботу і неділю, жодне з них не підтвердилося. Проте співробітники поліції, рятувальники, а також кінологи провели перевірку 19 різних об'єктів - торгових центрів, лікарень, пологових будинків. В ході перевірок евакуювали кілька тисяч людей.

В результаті розшукових заходів 20 травня вночі поліцейські затримали жінку, яка обґрунтовано підозрюється в дачі неправдивих повідомлень про замінування не менше двох об'єктів у Черкасах.

Нею виявилася мешканка Кіровоградської області, в Черкасах працює і знімає кімнату в одній із квартир міста. Жінка була затримана за місцем її тимчасового проживання.

Речові докази були вилучені співробітниками поліції. Жінку затримали у відповідності зі статтею 208 КПК України. За вказаними фактами Черкаським відділом поліції були порушені кримінальні провадження за частиною 1 та 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Ширяївського відділення поліції Одеській області затримали "мінера", який повідомив про неправдиве замінування відділення банку в селі Ширяєве. "Мминером" виявився 65-річний місцевий житель. Чоловік пояснив свої дії бажанням створити неприємність адміністрації банку, в якому йому нарахували велику суму заборгованості.

Крім того, 17 травня на електронну пошту Головного управління Національної поліції Харкова прийшло повідомлення про мінування 19 торгових центрів. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління. Проводилася евакуація громадян.