У Черкасах викрили схему із фейковими COVID-довідками для подорожей

"Служба безпеки України викрила у Черкасах схему фальсифікацій результатів ПЛР-тестів. Щомісяця ділки виготовляли до 100 підроблених довідок, у тому числі іноземного зразка для виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні.

Оборудку організувала юрист однієї з місцевих комерційних структур. Через власні зв’язки серед представників декількох медлабораторій вона налагодила виготовлення фальшивих довідок з негативним результатом на COVID-19.

Готову підробку організатор схеми пропонувала клієнтам, серед яких були громадяни, що планували виїзд за кордон. Форма заповнення і вартість "довідки" залежали від її терміновості і країни, куди збиралися клієнти.

За оперативною інформацією, щомісячний "прибуток" учасників оборудки становив майже 100 тис. грн.

Організатор схеми передавала фальшиві документи замовникам під час зустрічей у кавʼярнях.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушниці про підозру. У межах кримінального провадження за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності", - розповіли в СБУ.