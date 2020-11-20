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У Черкасах викрито розтрату 2,4 млн гривень, виділених на боротьбу з COVID-19

Черкаси, П'ятниця 20 листопада 2020 11:48
У Черкасах викрито розтрату 2,4 млн гривень, виділених на боротьбу з COVID-19
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Служба безпеки України викрила розкрадання 2,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених одному із медичних закладів Черкаської міськради. Кошти були призначені на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За попередніми даними слідства, організувала протиправний механізм керівниця однієї із медичних установ міста.

"Чиновниця підписала низку договорів із київською компанією на закупівлю засобів індивідуального захисту та протиепідеміологічних засобів на загальну суму 8 мільйонів гривень", - сказано у повідомленні.

За даними оперативників, вартість придбаного асортименту медпродукції була суттєво завищена. На деякі позиції, зокрема захисні костюми для лікарів, ціна перевищувала ринкову більше ніж у два рази.

Крім того, укладання угод відбувалось без обов’язкового дотримання норм проведення тендерних процедур держзакупівель, передбачених чинним законодавством.

"За висновками експертиз, через дії зловмисників бюджету міста завдано збитки на понад 2,4 мільйона гривень. Наразі керівниці медзакладу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, за ініціативою прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля йде повний аудит ковідного фонду. В уряді вже пояснили, чому гроші пішли на будівництво доріг.

Як писало РБК-Україна, у Мінфіні повідомляють, що з COVID-фонду вже витратили понад 50% коштів.

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