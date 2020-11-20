ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Черкассах разоблачили растрату 2,4 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID-19

Черкассы, Пятница 20 ноября 2020 11:48
В Черкассах разоблачили растрату 2,4 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID-19
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Служба безопасности Украины разоблачила хищение 2,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета. Средства были предназначены на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, организовала противоправный механизм руководительница одного из медицинских учреждений города.

"Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен", - говорится в сообщении.

По данным оперативников, стоимость приобретенного ассортимента медпродукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза.

Кроме того, заключение сделок происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством.

"По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем 2,4 миллиона гривен. Сейчас руководительнице медучреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, по инициативе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля идет полный аудит ковидного фонда. В правительстве уже объяснили, почему деньги пошли на строительство дорог.

Как писало РБК-Украина, в Минфине сообщают, что из COVID-фонда уже потратили более 50% средств.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Служба безопасности УкраиныЧеркассыКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь