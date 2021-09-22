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У Черкасах посеред вулиці застрелили чоловіка. Оголошено операцію "Сирена"

Автор: Валерія Поліщук

У Черкасах невідомий здійснив постріли з автоматичної зброї та поранив іншого чоловіка. Після цього зловмисник зник з місця події на автомобілі Skoda в невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Черкаської області.

Інцидент стався на вулиці Байди Вишневецького.

На території Черкас та області правоохоронці ввели в дію оперативний план "Сирена". Місцезнаходження зловмисника встановлюється.

Пораненого чоловіка доставили в міську лікарню, де від отриманих травм він помер.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: у Черкасах посеред вулиці застрелили чоловіка (ch.npu.gov.ua)

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Черкаси