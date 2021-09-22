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В Черкассах посреди улицы застрелили мужчину. Объявлена операция "Сирена"

Автор: Валерия Полищук

В Черкассах неизвестный совершил выстрелы из автоматического оружия и ранил другого мужчины. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Инцидент произошел на улице Байды Вишневецкого.

На территории Черкасс и области правоохранители ввели в действие оперативный план "Сирена". Местонахождение злоумышленника устанавливается.

Раненого мужчину доставили в городскую больницу, где от полученных травм он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: В Черкассах посреди улицы застрелили мужчину (ch.npu.gov.ua)

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Черкассы