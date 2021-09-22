В Черкассах посреди улицы застрелили мужчину. Объявлена операция "Сирена"

В Черкассах неизвестный совершил выстрелы из автоматического оружия и ранил другого мужчины. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.
Инцидент произошел на улице Байды Вишневецкого.
На территории Черкасс и области правоохранители ввели в действие оперативный план "Сирена". Местонахождение злоумышленника устанавливается.
Раненого мужчину доставили в городскую больницу, где от полученных травм он скончался.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: В Черкассах посреди улицы застрелили мужчину (ch.npu.gov.ua)