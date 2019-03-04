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У Черкасах поліція розслідує вбивство підприємця

Новини » Надзвичайні події    04.03.2019 - 19:03
У Черкасах поліція розслідує вбивство підприємця
Фото: місце події (ch.npu.gov.ua)

Чоловік загинув від вогнепальних поранень

У Черкасах поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства місцевого підприємця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Черкаської області

Як зазначається, кримінальне провадження відкрито за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини події. 

Повідомляється, що до чергової частини поліції Черкаської області надійшло повідомлення, що в одному із будинків у під’їздів виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Як з’ясували правоохоронці, чоловік загинув від вогнепальних поранень.

На даний час працівники поліції встановлюють обставини події та особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. 

Фото: місце події (ch.npu.gov.ua)

За даними місцевого видання "Прочерк", загиблим виявився місцевий підприємець Володимир Сотніков, який займався аграрним бізнесом. Раніше він повідомляв про спробу рейдерського захоплення його земель у Жашківському районі. 

РБК-Україна писало, що у Сумській області поліція затримала групу осіб, які вимагали кошти у місцевого підприємця

Раніше чотирьом жителям Слов’янська та Краматорська повідомлено про підозру у розбійних нападах на "валютників".

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