В Черкасской области завтра не будут выключать свет

Во вторник, 14 февраля, в Черкасской области будут проводиться режимные измерения почасовой активной электрической нагрузки. Отключений электроэнергии в течение этих суток в регионе не запланировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
"Энергетики будут измерять, сколько электроэнергии почасово потребляет наша область. Поэтому все сутки будем со светом (конечно, если без форс-мажоров)", - написал Табурец.
Отмечено, что такие измерения поочередно производятся по всей стране. Полученные результаты позволят скорректировать объемы лимитов для областей и более равномерно распределить имеющуюся в системе мощность.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине, после выходных, постепенно растет потребление, традиционное для начала рабочей недели. В то же время дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.