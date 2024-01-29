В Черкасской области выявили мужчин, которые "сливали" информацию о местах выдачи повесток

В Черкасской области объявили подозрения трем мужчинам, которые в Telegram-каналах публиковали информацию о выдаче повесток в рамках мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Детали дела

Трое местных жителей создали Telegram-каналы и в течение 2023-2024 годов сообщали о мероприятиях, которые проводят работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Черкасской области.

Они размещали информацию об актуальных местах раздачи военнообязанным повесток с целью уклонения от мобилизации в условиях военного положения.

Фото: Обыск (gp.gov.ua)

Для сбора сведений о "локациях" администраторы Telegram-каналов использовали собственную сеть информаторов среди местного населения.

Им грозит тюрьма

Также подозреваемые пытались устанавливать и удалять с каналов участников, которые имеют отношение к Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки и могут повредить информированию.

Сейчас трем администраторам таких сообществ сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявлял, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Кроме того, правительство дорабатывает законопроект о мобилизации, который должен частично изменить принципы ее проведения. Детальнее о том, почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.