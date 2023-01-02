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В Черкасской области сообщают о взрывах

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Черкассы, Понедельник 02 января 2023 12:37
В Черкасской области сообщают о взрывах Фото: в Черкасской области сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Черкасской области сообщают о звуках взрывов. В регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

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Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что взрывы, которые слышали жители, связаны с работой саперов.

"Звуки, которые слышали в начале воздушной тревоги, - плановое уничтожение вражеских боеприпасов. Все под контролем", - отметил он.

Воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской области после 12:00.

В Черкасской области сообщают о взрывах

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Напомним, российские войска в ночь на 2 января выпустили по Украине 39 дронов-камикадзе. Однако силы ПВО сбили все беспилотники и одну авиационную ракету.

В результате атаки России в Киеве и области повреждены энергетические объекты.

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Взрыв Черкасская область воздушная тревога
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