В Черкасской области во время тревоги были слышны взрывы

В Черкасской области вечером субботы, 30 декабря, были слышны звуки, похожие на взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".
"В Черкасской области слышны звуки похожие на взрывы", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что в настоящее время в регионе объявлен сигнал воздушной тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе атаки беспилотников по типу "Шахед".
По состоянию на 23:00 информация о пострадавших не поступала.
Вчера, 29 декабря, россияне устроили самую массированную воздушную атаку против Украины. Сначала враг атаковал украинскую территорию "Шахедами", выпустив 36 беспилотников. Также в атаку РФ запустила десятки ракет.
Всего оккупанты применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила 114 целей.
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