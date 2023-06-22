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В Черкасской области ограничили время работы заведений питания и досуга

Фото: в Черкасской области ограничили время работы заведений питания и досуга (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Черкасской области ограничили время работы заведений общепита и досуга до 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Он сообщил, что с сегодняшнего дня по всей области будет действовать общий режим работы заведений питания и досуга. Они должны закрываться не позднее 22:00.

Такое решение было принято совместно с правоохранителями и военным командованием.

Табурец отметил, что оно направлено на обеспечение безопасности и правопорядка в условиях вооруженной агрессии России.

Добавим, что в Черкасской области действует комендантский час с 00:00 до 4:00.

Где еще ввели ограничения

В Киевской области установили ограничения по времени проведения развлекательных мероприятий. Они должны заканчиваться не позже 21:00.

В Одессе ресторанам и ночным клубам также запретили работать в ночное время. Там также были введены и другие ограничения для развлекательных заведений.

Недавно и в Кировоградской области запретили все развлекательные мероприятия и работу заведений после 22:00.

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