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В Черкасской области возможны аварийные отключения света из-за угрозы обстрелов

Фото: в Черкасской области возможны аварийные отключения света (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В связи с угрозой ракетных ударов в Черкасской области возможны аварийные отключения света. По всей Украине объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской области Игоря Табурца.

"В связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкасской области возможны аварийные отключения электроэнергии", - рассказал он.

По его словам, энергетики держат ситуацию под контролем и принимают меры по обеспечению энергосистемы.

"Не игнорируйте воздушную тревогу! Позаботьтесь о своей безопасности!" – посоветовал Табурец.

Напомним, сегодня, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.

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відключеня світлаЧеркасская область