В Черкасской области возможны аварийные отключения света из-за угрозы обстрелов

В связи с угрозой ракетных ударов в Черкасской области возможны аварийные отключения света. По всей Украине объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской области Игоря Табурца.
"В связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкасской области возможны аварийные отключения электроэнергии", - рассказал он.
По его словам, энергетики держат ситуацию под контролем и принимают меры по обеспечению энергосистемы.
"Не игнорируйте воздушную тревогу! Позаботьтесь о своей безопасности!" – посоветовал Табурец.
Напомним, сегодня, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.
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