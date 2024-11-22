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В Черкасской области гремят взрывы

Фото: в Черкасской области гремят взрывы 22 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Черкасской области раздаются взрывы 22 ноября. В регионе объявлена ​​тревога из-за угрозы дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, Воздушные силы ВСУ, suspilne.media.

"В Черкасской области слышны звуки взрывов", - пишет издание.

Кроме того, глава ОВА Игорь Табурец отметил, что есть повышеная опасность для Черкасского и Золотоношского района из-за угрозы враждебных беспилотников.

Также, в Воздушных силах ВСУ предупредили о российском дроне в направлении Черкасс.

Воздушная тревога в Украине

Отметим, что взрывы в Черкасской области с утра раздаются не впервые. Около 8:00 тревогу из-за угрозы дронов объявили в Киевской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой областях, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.

Позже тревога распространилась на ряд областей, в том числе и Кировоградскую.

Обстрел Сум

После 5:00 российские войска атаковали "Шахедами" Сумы. В Сумах гремели взрывы. Они были достаточно мощными.

Позже стало известно, что в Сумах из-за атаки РФ погибли два человека. Что касается пострадавших, то первоначально сообщалось о 10 людях, позже число раненых возрсло до 12.

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ЧеркассыПВОЧеркасская областьВзрывы