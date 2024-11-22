В Черкасской области гремят взрывы

"В Черкасской области слышны звуки взрывов", - пишет издание.

Кроме того, глава ОВА Игорь Табурец отметил, что есть повышеная опасность для Черкасского и Золотоношского района из-за угрозы враждебных беспилотников.

Также, в Воздушных силах ВСУ предупредили о российском дроне в направлении Черкасс.

Воздушная тревога в Украине

Отметим, что взрывы в Черкасской области с утра раздаются не впервые. Около 8:00 тревогу из-за угрозы дронов объявили в Киевской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой областях, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.

Позже тревога распространилась на ряд областей, в том числе и Кировоградскую.