"Черкасские Мавпы" и "Днепр" уверенными победами начали сезон Суперлиги

Чемпионат Украины, Суперлига, регулярное первенство

"Днепр" – "Кривбасс" – 83:48 (21:18, 29:5, 19:7, 14:18)

"Запорожье" – "Черкасские Мавпы" – 80:90 (27:28, 18:28, 16:15, 19:19)

Криворожцы в первой четверти противостояния действовали на равных с действующим чемпионом. "Днепр" только под занавес 10-минутки сумел оторваться на три пункта. Зато в двух последующих "Кривбасс" смог набрать лишь 5 и 7 очков соответственно, отстав от подопечных Владимира Коваля на 39 пунктов.

Только в последней четверти днепровцы позволили соперникам снова держаться рядом. "Кривбасс" даже выиграл последнюю десятиминутку. Однако, +4 стали слабым утешением для главного аутсайдера прошлого сезона. Открыть счет побед криворожцы попытаются против "Запорожья" 6 октября.

Правда, "Черкасские Мавпы" имели непростой матч против запорожцев. Полуфиналист предыдущего сезона только в середине первой четверти смог выйти вперед. Однако сразу уйти в отрыв "Запорожье" не дало. Наращивать преимущество черкащане взялись перед большим перерывом и вышли на вторую половину с +11.

В третьей десятиминутке хозяева пытались отыграть отставание. В какой-то момент команда Валерия Плеханова сократила дефицит до пяти пунктов. Впрочем, "Мавпы" вовремя отреагировали на рывок "Запорожья" и вскоре сделали преимущество двузначным. Последняя четверть глобальных перемен не принесла.

Итак, "Днепр" и "Мавпы" составили компанию БК "Ровно" наверху турнирной таблицы Суперлиги. 6 октября принципиальные соперники встретятся в Днепре, чтобы определить команду со стопроцентным результатом после первого бабла сезона.