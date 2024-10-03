Суперлига: "Киев-Баскет" в овертайме дожал "Старый Луцк", "Ровно" одолел "Говерлу"

На старте нового сезона баскетбольной Суперлиги "Ровно" уверенно обыграл ивано-франковскую "Говерлу", а столичный "Киев-Баскет" лишь в дополнительной пятиминутке победил "Старый Луцк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Чемпионат Украины, Суперлига, регулярное первенство

"Говерла" – "Ровно" – 65:84 (13:22, 18:21, 14:21, 20:20)

"Киев-Баскет" – "Старый Луцк" – 89:86 ОТ (10:26, 27:19, 14:15, 26:17, 12:9)

Ивано-франковцы матч против вице-чемпиона начали на равных. Впрочем, с середины первой четверти "Ровно" завладел инициативой. По итогам стартовой десятиминутки подопечные Михаила Переверзия "привезли" оппонентам 9 пунктов, а во второй добавили сверху еще три очка.

В третьей четверти "Ровно" пересек рубеж двух десятков пунктов преимущества. Лишь после этого серебряные призеры предыдущего сезона позволили "Говерле" поконкурировать. Финальная четверть стала самой результативной, счет отрезка оказался ровным, но поражение прикарпатцев не вызывало сомнений.

Зато во втором поединке фаворит едва не потерпел поражение. "Пчелы" упустили стартовый рывок волынян. "Старый Луцк" с первых минут начал штамповать меткие броски и по итогам стартовой четверти оторвался на целых 16 очков.

"Киев-Баскет" взялся догонять гостей со второй 10-минутки. Еще до большого перерыва команда Дмитрия Забирченко сократила отставание вдвое. Под занавес же третьей четверти вообще подобралась на минимальное расстояние (51:52). Однако волыняне выдали отрезок 8:0 и снова оторвались в счете.

Финальная десятиминутка стала настоящим триллером. Столичные "пчелы" то отпускали соперника, то снова подбирались в упор. На последней минуте "Киев-Баскет" впервые вышел вперед, начав игру нервов. Гости попытались восстановить преимущество, но два точных штрафных броска Сушкина перевели матч в овертайм.

Там волыняне пытались биться до последнего. Однако у столичного гранда банально осталось больше сил. "Старый Луцк" потерпел достойное поражение, а вот "пчелы" крайне нервно начали новый баскетбольный сезон.