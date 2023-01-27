"Черкасские Мавпы" пропустят луцкий бабл Суперлиги: какая причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Черкасчане не явились на поединки очередного бабла Суперлиги из-за эпидемии вирусной инфекции в команде. ФБУ рассмотрит зачисление технического поражения "Мавпам".

Менеджмент аутсайдера чемпионата нарушил временные рамки информирования организаторов о своем невыезде в Луцк. Документы, подтверждающие болезнь баскетболистов, клуб должен был подать за 2 дня до старта тура. В свою очередь "Черкасские Мавпы" отправили федерации все справки за 21 час до первого матча.

Теперь черкасчане могут получить поражение в поединке с "Говерлой" из-за неявки. Следующие два матча "Мавп" будут перенесены. Соперниками черкасского коллектива должны были стать "Политехника-Галичина" и БИПА.

К луцкому баблу Суперлиги "Черкасские Мавпы" подошли на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Украины. Рекорд команды – 3 победы, 12 поражений. Хуже дела только у "Запорожья" (2 победы).