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"Черкасские Мавпы" пропустят луцкий бабл Суперлиги: какая причина

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Луцк, Пятница 27 января 2023 14:34
"Черкасские Мавпы" пропустят луцкий бабл Суперлиги: какая причина Фото: "Мавпы" не приехали в Луцк (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины подтвердила неучастие "Черкасских Мавп" в ближайших матчах отечественного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Черкасчане не явились на поединки очередного бабла Суперлиги из-за эпидемии вирусной инфекции в команде. ФБУ рассмотрит зачисление технического поражения "Мавпам".

Менеджмент аутсайдера чемпионата нарушил временные рамки информирования организаторов о своем невыезде в Луцк. Документы, подтверждающие болезнь баскетболистов, клуб должен был подать за 2 дня до старта тура. В свою очередь "Черкасские Мавпы" отправили федерации все справки за 21 час до первого матча.

Теперь черкасчане могут получить поражение в поединке с "Говерлой" из-за неявки. Следующие два матча "Мавп" будут перенесены. Соперниками черкасского коллектива должны были стать "Политехника-Галичина" и БИПА.

К луцкому баблу Суперлиги "Черкасские Мавпы" подошли на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Украины. Рекорд команды – 3 победы, 12 поражений. Хуже дела только у "Запорожья" (2 победы).

К слову, накануне "Киев-Баскет" подписал американца Кингсби с опытом выступлений в NCAA.

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