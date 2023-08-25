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"Черкасские Мавпы" переманили центрового из "Киев-Баскета"

Фото: Роман Новиков был среди лидеров "пчел" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Украинский баскетболист Роман Новиков отныне будет защищать цвета "Черкасских Мавп".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

31-летний украинец стал третьим новичком черкасчан этим летом. Ранее они оформили переходы форвардов Кальниченко и Агафонова.

Новиков предыдущий сезон отыграл за "Киев-Баскет". В составе пчел он в среднем набирал 11 очков, делал 5 подборов, отдавал 1.8 передач и делал 0.8 перехватов за 26 минут на паркете. Стараний опытного исполнителя, однако, не хватило для получения "бронзы".

До периода в столице Новиков провел четыре сезона Суперлиги в "Одессе". Играл за одесситов и на уровне Высшей лиги. Также защищал цвета "Львовской Политехники", "Золотого Века" из Кропивницкого и ровенского "Пульсара".

Ранее "Мавпы" отрапортовали о новых контрактах пятерки баскетболистов. Выступления в составе черкасчан продолжат защитники Руслов, Кузнецов и Фесун, центровой Скира и нападающий Назаренко. Тренером команды остался Артем Слипенчук.

К слову, ранее сборная Украины проиграла Хорватии полуфинал пре-квалификации к Олимпиаде.

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