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В Черкассах задержан мужчина, который стрелял и ранил правоохранителя

Фото: в Черкассах задержан мужчина (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Черкассах задержан злоумышленник, который во время стрельбы ранил правоохранителя. У мужчины изъяли охотничье ружье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, в полночь они получили сообщение о том, что в одном из домов на улице Ломоносова кто-то устроил стрельбу.

Полицейские оперативно прибыли по адресу вызова. Тогда злоумышленник произвел несколько выстрелов в милицию, ранив одного из них. В свою очередь спецназначенец применил табельное огнестрельное оружие и ранил правонарушителя в ногу.

Для его задержания была проведена полицейская спецоперация: стрелка задержали в одном из домов, где он скрывался. У задержанного изъяли охотничье ружье.

Сейчас 38-летний житель Черкасс под стражей. Ему сообщили о подозрении по ст. 348 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.
Подозреваемому грозит от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, на днях во Франции во время беспорядков неизвестный обстрелял полицейских. Несколько правоохранителей получили серьезные ранения.

Кроме того, мы писали, что в Ирпене задержали стрелявшего с восьмого этажа многоэтажки.

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