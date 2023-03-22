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Стрелял с балкона многоэтажки: в Ирпене задержали хулигана

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Ирпень, Среда 22 марта 2023 18:06
Стрелял с балкона многоэтажки: в Ирпене задержали хулигана Фото: полицейские задержали стрелявшего с балкона в Ирпене (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 марта, в Ирпене задержан мужчина, стрелявший с восьмого этажа многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Киевской области Андрея Небитова.

"Инцидент произошел во дворе многоэтажки. Правоохранители выяснили, что выстрелы совершил житель одной из квартир", - сообщил Небитов.

Фото: полицейские задержали мужчину, стрелявшего с балкона в Ирпене (t.me/andrii_nebytov)

По его словам, 43-летнего мужчину разыскали недалеко от места жительства. У стрелка обнаружили стартовый пистолет и холодное оружие.

Кроме того, во время задержания злоумышленник пытался оказывать злостное неповиновение законному распоряжению полицейского.

Напомним, в Броварах задержан мужчина, который пытался изнасиловать девушку в туалете ТРЦ.

Ранее мы также сообщали, что ДБР задержали должностного лица Минобороны на получении взятки за снятие с военного учета.

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