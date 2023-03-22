Стрелял с балкона многоэтажки: в Ирпене задержали хулигана

Сегодня, 22 марта, в Ирпене задержан мужчина, стрелявший с восьмого этажа многоэтажки.

"Инцидент произошел во дворе многоэтажки. Правоохранители выяснили, что выстрелы совершил житель одной из квартир", - сообщил Небитов.

Фото: полицейские задержали мужчину, стрелявшего с балкона в Ирпене (t.me/andrii_nebytov)

По его словам, 43-летнего мужчину разыскали недалеко от места жительства. У стрелка обнаружили стартовый пистолет и холодное оружие.

Кроме того, во время задержания злоумышленник пытался оказывать злостное неповиновение законному распоряжению полицейского.

Напомним, в Броварах задержан мужчина, который пытался изнасиловать девушку в туалете ТРЦ.

Ранее мы также сообщали, что ДБР задержали должностного лица Минобороны на получении взятки за снятие с военного учета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.