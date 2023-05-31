В Черкассах запретили купаться на двух пляжах: в чем причина

Так, по результатам исследований, проведенных в Черкассах накануне старта купального сезона (проверялись и вода, и песок), в воде Днепра на коммунальных пляжах "Митницкий" и "Казбетский" было выявлено превышение норм по содержанию в воде лактозопозитивных палочек -3200 при нормативе в пределах 5000 в 1 дм3.

Почему это опасно

Купание в такой воде может стать поводом для заражения и распространения кишечных инфекций. Поэтому для того чтобы этого не произошло, лучше купаться в разрешенных для этого местах.

Где можно купаться в Черкассах

По выводам все тех же специалистов, из трех коммунальных пляжей города отвечает санитарным нормам вода только в районе пляжа "Сосновский-1".

Пляжный сезон в Украине

Пляжи не планируют открывать в этом году ни в Киеве, ни в Одессе. В первом случае из-за отсутствия укрытий, во второй - из-за минной опасности в море. В Николаеве ограничение будет действовать частично. Там посещение моря останется под запретом, хотя в реках и лиманах купаться все же разрешат.