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В Черкассах запретили купаться на двух пляжах: в чем причина

Фото: в Черкассах запретили купаться на двух пляжах (facebook.com/kp.blagoustriy.chmr)
Автор: Наталия Гурковская

На двух пляжах в Черкассах запретили купаться. На их территории появились таблички с надписями о запрете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Благоустройство".

Так, по результатам исследований, проведенных в Черкассах накануне старта купального сезона (проверялись и вода, и песок), в воде Днепра на коммунальных пляжах "Митницкий" и "Казбетский" было выявлено превышение норм по содержанию в воде лактозопозитивных палочек -3200 при нормативе в пределах 5000 в 1 дм3.

Почему это опасно

Купание в такой воде может стать поводом для заражения и распространения кишечных инфекций. Поэтому для того чтобы этого не произошло, лучше купаться в разрешенных для этого местах.

Где можно купаться в Черкассах

По выводам все тех же специалистов, из трех коммунальных пляжей города отвечает санитарным нормам вода только в районе пляжа "Сосновский-1".

Пляжный сезон в Украине

Пляжи не планируют открывать в этом году ни в Киеве, ни в Одессе. В первом случае из-за отсутствия укрытий, во второй - из-за минной опасности в море. В Николаеве ограничение будет действовать частично. Там посещение моря останется под запретом, хотя в реках и лиманах купаться все же разрешат.

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Черкассы