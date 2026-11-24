В Черкассах с 22 октября было выявлено 26 случаев туберкулеза. Заболели 23 ребенка, которые ходят до 10 учебных заведений, в городе продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасский областной центр по контролю и профилактике болезней.

Все больные уже получают лечение. Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней проводят эпидемиологическое расследование: выясняют, как могла распространиться инфекция, и устанавливают, кто контактировал с больными.

Для таких людей медицинские учреждения организуют обследование. Вместе с педагогами медики вводят противоэпидемические мероприятия, в частности, учитывая, что дети находятся в общих помещениях.

В то же время, в целом приостанавливать очное обучение в заведениях, где обнаружили больных, по текущей оценке потребности нет.

"Сейчас ситуация находится под постоянным наблюдением. Решения по дополнительным противоэпидемическим мерам будут приниматься с учетом результатов оценки рисков", - отметили в центре.

Как передается туберкулез

Туберкулез - инфекционная болезнь, передающаяся воздухом от человека с открытой формой, то есть когда больной выделяет бактерии.

Риск заразиться зависит от того, как долго и как тесно человек общался с больным, а также сколько бактерий вдохнуло. Разовьется ли болезнь после контакта, решает состояние иммунитета.

Медики отмечают: если ребенок учится в одном заведении с больным, это не значит, что он автоматически заразился. Даже заражение туберкулезной палочкой не всегда переходит в болезнь.

Туберкулез излечим. Если обнаружить инфекцию вовремя, развитие болезни можно предупредить.

Как выявляют болезнь

Обследоваться советуют людям из групп риска, прежде всего тем, кто контактировал с больными. Для ранней диагностики используют опрос о симптомах и факторах риска, рентген грудной клетки и молекулярно-генетические исследования.

Один из основных современных методов подтверждения диагноза – тест GeneXpert. Через несколько часов он обнаруживает возбудителя болезни и показывает, действуют ли на него противотуберкулезные препараты.

Для анализа у взрослых берут мокроту, а у маленьких детей – кал. При необходимости исследуют и другие биоматериалы.

Направление на тест обычно дают в заведении первичной помощи, куда обратился пациент.

Что делать родителям

Если ребенок длительно кашляет, имеет температуру, слабость, потеет ночью или теряет вес, следует обратиться к семейному врачу или педиатру. При необходимости он направит на дополнительные обследования и фтизиатра.

Медики также призывают не проводить обследование и профилактическое лечение самостоятельно.

Люди из групп риска должны каждый год делать рентген.

В Украине диагностика и лечение туберкулеза бесплатно. Пациентам предоставляют консультации врачей, лекарства, обследования, а при необходимости - госпитализацию и психологическую поддержку.

Семейный врач помогает получать препараты и следит, чтобы их принимали регулярно. Решение о схеме лечения принимает фтизиатр.