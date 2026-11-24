В Черкассах туберкулезом заболели 23 ребенка: что известно
В Черкассах с 22 октября было выявлено 26 случаев туберкулеза. Заболели 23 ребенка, которые ходят до 10 учебных заведений, в городе продолжаются противоэпидемические мероприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасский областной центр по контролю и профилактике болезней.
Все больные уже получают лечение. Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней проводят эпидемиологическое расследование: выясняют, как могла распространиться инфекция, и устанавливают, кто контактировал с больными.
Для таких людей медицинские учреждения организуют обследование. Вместе с педагогами медики вводят противоэпидемические мероприятия, в частности, учитывая, что дети находятся в общих помещениях.
В то же время, в целом приостанавливать очное обучение в заведениях, где обнаружили больных, по текущей оценке потребности нет.
"Сейчас ситуация находится под постоянным наблюдением. Решения по дополнительным противоэпидемическим мерам будут приниматься с учетом результатов оценки рисков", - отметили в центре.
Как передается туберкулез
Туберкулез - инфекционная болезнь, передающаяся воздухом от человека с открытой формой, то есть когда больной выделяет бактерии.
Риск заразиться зависит от того, как долго и как тесно человек общался с больным, а также сколько бактерий вдохнуло. Разовьется ли болезнь после контакта, решает состояние иммунитета.
Медики отмечают: если ребенок учится в одном заведении с больным, это не значит, что он автоматически заразился. Даже заражение туберкулезной палочкой не всегда переходит в болезнь.
Туберкулез излечим. Если обнаружить инфекцию вовремя, развитие болезни можно предупредить.
Как выявляют болезнь
Обследоваться советуют людям из групп риска, прежде всего тем, кто контактировал с больными. Для ранней диагностики используют опрос о симптомах и факторах риска, рентген грудной клетки и молекулярно-генетические исследования.
Один из основных современных методов подтверждения диагноза – тест GeneXpert. Через несколько часов он обнаруживает возбудителя болезни и показывает, действуют ли на него противотуберкулезные препараты.
Для анализа у взрослых берут мокроту, а у маленьких детей – кал. При необходимости исследуют и другие биоматериалы.
Направление на тест обычно дают в заведении первичной помощи, куда обратился пациент.
Что делать родителям
Если ребенок длительно кашляет, имеет температуру, слабость, потеет ночью или теряет вес, следует обратиться к семейному врачу или педиатру. При необходимости он направит на дополнительные обследования и фтизиатра.
Медики также призывают не проводить обследование и профилактическое лечение самостоятельно.
Люди из групп риска должны каждый год делать рентген.
В Украине диагностика и лечение туберкулеза бесплатно. Пациентам предоставляют консультации врачей, лекарства, обследования, а при необходимости - госпитализацию и психологическую поддержку.
Семейный врач помогает получать препараты и следит, чтобы их принимали регулярно. Решение о схеме лечения принимает фтизиатр.
Напомним, с 2026 года в Украине сменился Календарь профилактических прививок. В частности, прививки БЦЖ против туберкулеза теперь производят через 24 часа после рождения ребенка, а не на 3-5 сутки.
Также мы писали, что без прививок могут не допустить обучения в школах и садах. Исключение предусмотрено для детей с медицинскими противопоказаниями.
Перед учебным годом родители должны оформить справку о медосмотре. Как объясняло РБК-Украина, для нее нужно пройти двух врачей - семейного врача или педиатра и стоматолога, а среди обязательных прививок есть и БЦЖ.