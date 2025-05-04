В Черкассах прогремела серия взрывов из-за дроновой атаки, идет работа ПВО

"Серия взрывов в областном центре. Последствия выясняем", - рассказал чиновник в своем Telegram-канале.

Он также проинформировал о работе сил и средств противовоздушной обороны на фоне дроновой атаки.

И призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, а также напомнил о важности соблюдать правила информ-тишины.

"В области еще есть вражеские БпЛА. Будьте осторожны. Работает ПВО. Напоминаю: никаких фото и видео", - говорится в заявлении главы ОВА.

Отметим, в 23:55 в Воздушных силах предупреждали жителей Черкасс о фиксации движения БПЛА противника в сторону города с южного направления.

Добавим, что черкасские паблики и местные СМИ писали о взрывах, которые были слышны в Черкассах примерно с 23:30 и до полуночи. Указывалось, что в этот период в районе города были слышны как минимум шесть взрывов.

Очередная атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером в субботу, 3 мая, был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов нескольких групп дронов-камикадзе для очередной воздушной атаки. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов "Шахедов".

Напомним также, минувшей ночью российские захватчики выпустили по Украине 183 БПЛА. Как проинформировали в Воздушных силах уже утром, силы ПВО уничтожили 77 дронов, еще 73 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий). Также военные рассказали, что противовоздушная оборона работала на востоке, севере, юге и в центре страны.