В Черкассах продолжают разбор завалов после обстрела

По данным спасателей, по состоянию на 16:30 пострадали 11 человек и 13 человек эвакуированы. Одно лицо было спасено из-под завалов.

"Вывезено 228 тонн мусора. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - сообщили в службе.

Удар по Черкассам

Напомним, сегодня в результате ракетного удара по городу было разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Полиция показала первые минуты после ракетной атаки российских кафиров на Черкассы.

Все последствия вражеской атаки 21 сентября узнайте в нашем материале.

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