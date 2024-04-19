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Очередной топ-тренер дал от ворот поворот "Баварии": он брал титул с мюнхенцами

Фото: Юлиан Нагельсманн отдал приоритет сборной Германии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Немецкий футбольный союз согласовал продление контракта с наставником национальной команды Юлианом Нагельсманном. Его называли претендентом на вакантное место во главе мюнхенской "Баварии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

36-летний специалист согласился продолжить работу с Бундестим. Новый договор рассчитан до конца ЧМ-2026.

Нагельсманн продолжит работу с немецкой сборной и после Евро-2024. Тренер возглавил национальную команду осенью прошлого года. Он заменил в должности Ханса-Дитера Флика, под руководством которого Германия провалила Мундиаль в Катаре.

До появления во главе Бундестима Нагельсманн работал с "Баварией" в 2021-2023 гг. Во главе "ротен" он стал чемпионом Германии 2021/22 и завоевал два Суперкубка страны. После решения Хаби Алонсо остаться в "Байере" наставник сборной стал главным претендентом на должность главного тренера мюнхенцев.

Кто такой Юлиан Нагельсманн

Уроженец баварского Ландсберга-ам-Леха, на молодежном уровне защищал цвета "Мюнхена 1860" и "Аугсбурга". Завязал с игровой карьерой в 19 лет из-за хронической травмы колена.

Начал изучать управление бизнесом и спортивную науку в университете. Впоследствии начал работать с юношами в "Аугсбурге", потом – в "Мюнхене 1860" и "Хоффенхайме". В структуре последних прошёл путь к назначению главным тренером первой команды в 2016 году. Позже работал с РБ "Лейпциг", а в 2021-м возглавил "Баварию".

Еще во время работы с "Хоффенхаймом" был признан Футбольным тренером года в Германии (2017). Отец Нагельсманна работал в немецкой спецслужбе БНД.

К слову, ранее разобрали конец чемпионской серии Комана из "Баварии".

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